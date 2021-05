LA LETTERA. Molestie, minacce e principio di rissa. E’ la sintesi dell’episodio racchiuso nella testimonianza di un nostro lettore che avrebbe subito un tentativo di aggressione da parte di cinque ragazzi mentre si allenava sul lungomare di Ponente. Gli episodi di molestie e principi di rissa nel fine settimana sono all’ordine del giorno nel centro di Milazzo. Uno abbastanza grave si sarebbe verificato a Piazza Roma domenica pomeriggio. Il sindaco Pippo Midili ha convocato un tavolo con le forze dell’ordine a cui ha chiesto una maggiore presenza sul territorio. Ecco la sua lettera inviata a redazione@oggimilazzo.it

Sabato scorso, 15 Maggio, mi trovavo sul lungomare del Tono a Milazzo e stavo facendo la mia corsa serale, intorno alle 19.30. Nei pressi della tonnara sono stato avvicinato e disturbato piĂą volte da 5 giovani, credo poco piĂą che ventenni a bordo di una vettura di colore grigio.

Dopo aver esplicitamente chiesto loro di smettere si sono fermati ad aspettarmi nel piazzale di fronte all’albergo Esperia.

I cinque giovani con atteggiamenti molesti, dichiarando loro stessi di essere ubriachi, iniziavano a urlarmi contro e minacciarmi, tant’è che dopo 5 minuti trascorsi a sentir dire cose del tipo “ti facciamo sparire dalla circolazione” ho deciso di lasciar perdere e andare via.

A questa scena assistevano alcuni passanti, stupiti, distanti da noi pochi metri, e qualcuno riprendeva col suo telefono cellulare la scena.

Ad un certo punto, visto il livello e l’inutilitĂ della discussione, me ne sono andato, per me era finita lì, continuando abbastanza deluso la mia corsa e dirigendomi verso casa.

Ma, poco dopo, all’altezza del lido Horizon i 5 “uomini” mi raggiungono e mi colpiscono sulla schiena, dall’auto in corsa con un ombrello! E scappano.

Di fronte a me, un ragazzo su uno scooter mi dice di aver visto la scena, ma non vuole essere coinvolto…..

Vorrei chiedere: Se qualcuno ha ripreso la scena, ci faccia avere, anche in forma anonima, il filmato per identificare questi personaggi, le indagini comunque sono giĂ in corso.

Al ragazzo che ha visto la scena del colpo di ombrello, vorrei che si faccia vivo e non che sia omertoso, come o peggio di loro.

Oggi è successo a me, domani può succedere ai nostri figli, ai nostri genitori anziani, ai nonni, ai bambini, con conseguenze decisamente peggiori. Evitiamolo adesso.

Grazie.

LETTERA FIRMATA