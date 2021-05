Basket/Serie C Silver, nuova vittoria per la Svincolati Milazzo. Sconfitta lo Sport Club Gravina

Svincolati Milazzo – Sport Club Gravina 69-55. Parziali 24-11 36-34 50-43. Nuovo importante successo in ottica playoff nel campionato di Seric C per la Svincolati Milazzo che si è imposta al PalaValverde sullo Sport Club Gravina con un + 14 finale. Avvio di gara con Alberione che realizza per primo, a seguire arriva il canestro degli ospiti con Barbera per il 2-2 dopo 1’30 di gioco. La compagine milazzese priva di Varotta e Piperno, con buona intensitĂ spinge sull’acceleratore, Roso e Coppola portano i suoi sul + 4 a seguire arriva anche la bomba di Pesic per il 9-2 a 6’50 dalla prima sirena.

Gli Etnei riordinano le idee e con Santonocito in evidenza si portano sul -3, ma due canestri consecutivi di Coppola rilanciano gli Svincolati sul + 7. La panchina ospite chiama sospensione ma al rientro è ancora Pesic a colpire da oltre l’arco per il + 10 , punteggio 19-9 a 2’25 dalla fine del periodo . Gravina sembra accusare il colpo ed i ragazzi di Coach Maganza spingono ancora e chiudono il primo quarto sul + 13 , punteggio 24-11. Nella seconda frazione i padroni casa sembrano tirare il fiato mentre gli ospiti provano ad accorciare e vanno sul -9 a 6’20 dal riposo . La panchina di casa chiama timeout e richiama i suoi ad una maggiore concentrazione . Ma al rientro Florio dalla media e due triple consecutive di Barbera e Santonocito portano Gravina sul -1 , 26-25 . Gli Svincolati si scuotono , tripla di capitan Barbera ed un ottimo Pesic per il nuovo +6 . Gli ospiti non demordono e dopo due nuove triple di Barbera operano il sorpasso , + 1 Gravina a 1’40 dal termine del periodo . Nel minuto finale un libero di Coppola ed un canestro di Pesic per il + 2 Milazzo , con il tabellone che segna il punteggio di 36-34 .

La terza frazione registra la ritrovata intensitĂ di gioco dei Mamertini, il duo Alberione-Pesic sospinge la propria compagine sul + 7. Spina prova a scuotere i suoi e li riporta sul -4 a 6’00 dalla terza sirena. Ma è il momento di Scozzaro, la sua tripla ed una schiacciata dopo una bella penetrazione per il + 9 Svincolati. Equilibrio nei minuti a seguire , il quarto si chiude dopo due nuove realizzazioni dalla distanza di Santonocito e Scozzaro sul punteggio di 50-43. Ultima frazione con i ragazzi del presidente Giambo’ che ripartono col giusto piglio. Il trio Pesic – Barbera – Scozzaro proietta i padroni di casa sul + 14. Gravina prova a rientrare ma senza successo e Milazzo ben controlla gestendo il vantaggio conseguito. Nei minuti finali si gioca con lo sguardo al tabellone vista l’importanza della differenza canestri con la gara di andata . Differenza che gli Svincolati ribaltano a proprio favore aggiudicandosi il match con il risultato finale di 69-55.

Svincolati Milazzo. Roso 4, Coppola 12, Barbera 6, Siracusa n..e, Scozzaro 13, Iannello 2, Pesic 25, Alberione 7 ,Scilipoti , Lanari n.e. Scardi n..e De Paoli n..e

Allenatore Maganza. Vice Allenatore Cutugno. 2′ Assistente Catanesi

Sport Club Gravina. Patane’ 2, La Mantia , Barbera 22, Ceorcea , Spina 7, Mastrandrea , Florio 8, Santonocito 16, Privitera , Ali , Zambataro n.e. Renna

Allenatore Marchesano