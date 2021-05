Agevolazioni per la concessione di suolo pubblico, potenziamento del ritiro dei rifiuti che nel periodo estivo per evitare comportamenti inadeguati e l’esposizione di una vetrofania che crei un circuito. Un gruppo di ristoratori ha incontrato a palazzo dell’Aquila il sindaco Pippo Midili per concertare con l’Amministrazione delle regole certe per la ripartenza. «Un confronto sereno – si legge in una nota del comune – conclusi con la comune volontà di sottoscrivere un protocollo d’intesa finalizzato al rispetto non solo delle norme antiCovid ma anche dei contenuti dei regolamenti comunali che nel tempo sono stati spesso disattesi dalla categoria, determinando una anarchia tutt’altro che positivi per l’immagine della città»,

I ristoratori hanno sottolineato la necessità di «aprire un nuovo corso, nel segno della collaborazione reciproca per far sì che Milazzo torni ad essere per il visitatore una città accogliente, decorosa e sicura, attraverso una intesa “certificata».

Un protocollo – come ha sottolineato il sindaco – che servirà a dare un segnale di grande coesione del territorio e di rispetto delle regole, garantendo ai consumatori la massima sicurezza. Gli aderenti esporranno una vetrofania nella quale sarà attestata tale collaborazione che ritengo rappresenti il primo caso di sinergia credo a livello regionale». Il primo cittadino ha poi anticipato ai ristoratori che l’Amministrazione ha deciso di assicurare il massimo supporto per ripartire, non solo con le agevolazioni nel settore del suolo pubblico ma anche per quel che concerne il servizio di ritiro dei rifiuti che nel periodo estivo verrà potenziato proprio per evitare comportamenti inadeguati che finiscano col danneggiare tutti.