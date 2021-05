Via libera da parte del consiglio comunale alla mozione di Antonio Amato per la realizzazione delle “cabino-librerie”. Il consigliere chiede all’Amministrazione di interpellare i proprietari delle stesse cabine al fine di riqualificarne l’utilizzo attraverso magari un comodato d’uso gratuito o la concessione delle stesse. Amato invita l’ente a farsi promotrice di uno spazio pubblico di economia circolare nella fattispecie nella forma del baratto libero, per sfruttare questi spazi con l’installazione di mensole su misura per lo scambio di libri, giornali e fumetti.

DIETRO LE QUINTE. Nei locali del comune di Piazza Caio Duilio (ancora per qualche settimana ospiterà l’Azienda autonoma soggiorno e turismo e gli uffici dell’Amp Capo Milazzo) da anni esiste un corner dedicato allo scambio libri ma il riscontro è quasi nullo.