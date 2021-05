Da oggi martedì 18 maggio e per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell’Isola, anche senza prenotazione. A Milazzo sarà possibile richiedere la somministrazione del vaccino anticovid nel nuovo Hub del Parco Corolla.

In questo momento la piattaforma ministeriale per le vaccinazioni non consente di accettare le prenotazioni per Milazzo. Sarà possibile tra qualche giorni quando verranno smaltiti gli appuntamenti già presi. Nel punto vaccinale del centro commerciale milazzese, infatti, sono confluite tutte le prenotazioni già prese in passato per l’ospedale Fogliani e il centro di via Impallomeni chiusi proprio ieri in coincidenza dell’inaugurazione del nuovo Hub mamertino.

L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese.