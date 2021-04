Milazzo, sit in di Fratelli d’Italia a sostegno delle attività commerciali: «Riapriamo in sicurezza»

Milazzo, sit in di Fratelli d’Italia a sostegno delle attività commerciali: «Riapriamo in sicurezza»

“Riapriamo in sicurezza”. E’ stato questo il motto del sit-in organizzato ieri pomeriggio in Marina Garibaldi dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia coordinato da Ivana Bonaccorso. Una manifestazione nata a sostegno di tutte le categorie (sportive, somministrazione, turismo, eventi e spettacoli), maggiormente colpite dagli effetti della pandemia e che ad oggi non hanno ancora ricevuto nessuna certezza sulla riapertura da parte del governo.

Sono intervenuti i deputati Elvira Amata ed Ella Bucalo, l’assessore del Comune di Milazzo, Beatrice De Gaetano; i consiglieri comunali Nino Italiano (capogruppo) e Franco Russo, Consigliere Comunale; componenti del direttivo come Dario Cicirello e Antonino Catanzaro , tesserati di Fratelli d’Italia e di Riva Destra, insieme ai diversi rappresentanti di Confimprenditori, associazioni e tutte le attività interessate all’iniziativa. Ognuno esponeva un cartello in rappresentanza di una categoria penalizzata dalla chiusura a causa della pandemia.

«Nonostante tali attività nei mesi precedenti si siano adeguate alle norme di sicurezza anti contagio non si comprende il perché non si possa riaprire in sicurezza – ha spiegato il deputato regionale Elvira Amata».

Ala manifestazione ha partecipato anche il sindaco Pippo Midili che ne ha approfittato per salutare gli alleati della sua coalizione.