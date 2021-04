E’ stato ritrovato a Rodia il consigliere comunale di Spadafora Lillo Pistone scomparso ieri mattina. E’ stato raggiunto dalle forse dell’ordine dopo una segnalazione. L’uomo, in evidente stato confusionale, è stato riprtato subito a casa. Durante le ore in cui non si avevano sue notizie i social sono stati invasi dai messaggi degli amici che chiedevano aiuto. Anche il sindaco Tania Venuto aveva chiesto aiuto alla cittadinanza.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin