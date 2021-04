A causa dell’assemblea sindacale degli addetti al servizio rifiuti della Super Eco nella giornata di martedì si stanno registrando gravi criticità nella raccolta in quasi tutto il territorio comunale. Ciò ha determinato infatti un accumulo di frazioni diverse di immondizia.

L’Amministrazione è già intervenuta con diversi sopralluoghi e ha richiesto alla ditta di riportare la situazione alla normalità in tempi rapidi. La ditta ha assicurato che ciò avverrà entro domani – venerdì 9 aprile -.

L’APPALTO FINISCE ALL’ARS. Sull’esubero di 15 operai che rischiano di perdere il posto con l’ingresso della Caruter il 15 di aprile. Dopo una serie di interventi in aula da parte del consigliere Damiano Maisano stamattina l’onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo del partito di Matteo Salvini, ha depositato all’Ars una interrogazione in cui sollecita l’Assessore per l’Energia ad approfondire la questione «verificando che siano stati rispettati tutti gli accordi e le prescrizioni normative previste per la garanzia del servizio reso e da rendere ai cittadini del comprensorio milazzese». Catalfamo chiede, inoltre, «se non ritenga necessario verificare che siano rispettati gli accordi previsti nei contratti di lavoro con il personale impiegato, a tutela dei lavoratori e del servizio dagli stessi erogati, riscontrando nelle sedi opportune la regolare organizzazione della forza lavoro in base al totale delle ore lavorative previste per tutti i servizi, al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche utilizzate».