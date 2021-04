La Caruter di Brolo – che il prossimo 15 aprile inizierà il servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Milazzo – ha definito il nuovo calendario di raccolta sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali.

Il servizio è stato denominato “Milazzo city green” e ha l’obiettivo di incrementare la percentuale di differenziata.

Rispetto a quanto avviene oggi vi saranno dei cambiamenti nei conferimenti.

Questo il nuovo calendario di raccolta delle utenze domestiche:

Lunedi: umido; martedì: Indifferenziato; mercoledì: Carta e cartone; giovedì Umido; venerdì: plastica e lattine; sabato: umido e vetro. Come avviene adesso la domenica non ci sarà raccolta.

Per gli ingombranti invece sarà operativo un servizio prenotazioni, con ritiro a domicilio due volte alla settimana; stessa cosa per i pannolini, mentre una terza giornata riguarderà il ritiro delle apparecchiature elettroniche (Raee).

Per le utenze commerciali invece vi sarà una doppia raccolta del vetro nei giorni di lunedì e sabato. Tre “passaggi” (lunedì, giovedì e sabato) per l’organico, in maniera tale da fronteggiare le esigenze dei locali, mentre scende ad un solo giorno a settimana il ritiro dell’indifferenziata. Carta e cartone sarà ritirata invece il mercoledì e plastica e lattine il venerdì. Quattro “passaggi” anche per gli imballaggi di cartone (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì).

I numeri a disposizione del cittadino per contattare Caruter saranno i seguenti 090/9488133 e 800141364