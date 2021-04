Catalano, nato di Favignana, ma milazzese di adozione, si impegnò sin dal 1965 ad ottenere il potenziamento dei collegamenti tra Milazzo e le Isole Eolie con veloci aliscafi. Il primo aliscafo PT20, chiamato “Freccia Azzurra del Sud”, effettuò il primo viaggio da Milazzo verso le Eolie nel 1966 dando notevole spinta ai collegamenti con aliscafi al posto della motonave. Il legame con la città lo portò al coinvolgimento nella vita politica, assumendo la carica di segretario del Partito Repubblicano che lo designò componente del consiglio di amministrazione dell’ospedale di Milazzo, carica che ricoprì per quasi un decennio.

Il consigliere comunale Giuseppe Doddo ha presentato una mozione, sottoscritta anche da altri consiglieri per intitolare il terminal aliscafi a Baldassare Catalano nella ricorrenza del quindicesimo anniversario della morte.

