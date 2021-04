Sistema trasporti in Sicilia, il coordinamento dei comitati per l’aeroporto propone 14 opere alla Ministra Carfagna

Quattordici opere per rilancia il sistema dei trasporti in Sicilia e, in particolare, in provincia di Messina: dalle Eolie a Taormina. L’ingegnere Carmelo Di Bartola, portavoce del Coordinamento Comitati Territoriali per l’Aeroporto nella provincia di Messina, ha inviato proposte e suggerimenti al Ministro per il Sud Mara Carfagna,e alle massime cariche della Regione Siciliana e della CittĂ Metropolitana per il “Recovery Plan” . Il documento inviato, è una presentazione sintetica e aggiornata dello studio esposto a Messina nel maggio 2012, nel corso di un convegno svoltosi nel Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, redatto da Di Bartola in collaborazione con il professore Giuseppe Vermiglio .

«L’aggiornamento del nostro studio – spiega Di Bartola – scaturisce da una dovuta presa d’atto di molteplici e talvolta scoordinate iniziative concrete in applicazione di provvedimenti assunti ai piĂą diversi livelli (nazionale, regionale locale) come il Patto per il sud, Zes, ’istituzione della “A.d.S.P. dello Stretto”. Nel tempo tutta questa produzione normativa e le conseguenti opportunitĂ offerte dai collegati piani operativi non sono riusciti a colmare il ritardo nel campo delle infrastrutture trasportistiche nella nostra provincia e questo che è una delle motivazioni principali che rendono il nostro territorio poco competitivo in termini di sviluppo socio-economico».

In questo contesto, forse incide in maniera preponderante la mancanza di un piano strategico della Città Metropolitana. I Comitati sostengono che il compito assegnato alle Regioni dal Governo Centrale non è quello di “reclamare” risorse, piuttosto quello di “offrire in dono” all’Italia tutta le molteplici peculiarità del nostro Paese col fine di contribuire non solo alla rinascita nazionale ma anche a superare le locali più recenti e gravi criticità socio-economiche non dovute al Covid19, e che l’attuale tragedia pandemica contribuirà a rendere, soprattutto nel Sud ancora più gravi, e in Sicilia molto probabilmente irreversibili in assenza di interventi straordinari .

Nel documento si segnala l’insufficiente livello dell’accessibilitĂ a tutte le localitĂ turistiche (ad es. comprensorio di Taormina, arcipelago delle Eolie, antichi borghi del Parco regionale dei Nebrodi, Patti-Tindari, Capo d’Orlando e altre realtĂ ). L’elenco delle 14 opere proposte, finora considerate utili e necessarie e di pari prioritĂ , «oggi a nostro avviso sono anzitutto necessarie oltre che utili, perchĂ© sono decisive per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti del lavoro, salute, libera e paritetica mobilitĂ sull’intero territorio nazionale».

Si è volutamente trascurare il tema dell’attraversamento dello Stretto, che merita un’accurata trattazione. «Come già anticipato al ministro Carfagna, è atteggiamento anacronistico, antistorico e dannoso continuare a discutere senza decidere in tema di opere pubbliche. A fronte delle indiscutibili lentezze e incertezze degli organi di governo ai diversi livelli istituzionali, occorre una decisa azione di popolo per sconfiggere un nemico al quale è stato concesso il diritto di parola oltre che un forte, se non esclusivo, potere decisionale: ci riferiamo al partito del “non fare” o peggio ancora del “non far fare”», conclude Di Bartola.