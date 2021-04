Il Nuovo Circolo Tennis e Vela di Milazzo protagonista della fase provinciale del campionato nazionale italiano Fit Tpra. Dopo le gare invernali di qualificazioni alla fase 2 sono cinque gli atleti del circolo milazzese che si sono qualificati per il Master Regionale che è in programma al Montekatira Tennis School a San Gregorio di Catania (CT) davenerdì 30 aprile a domenica 2 maggio

Gli atleti che si sono qualificati sono: per la categoria “All Star” Cristiano Bruno, per “Open” Angelo Pace, Giovanni De Gaetano, Francesco Gitto, Lucio Catania e per “Doppio Maschile” Angelo Pace e Giovanni De Gaetano.

«Dal 2017 – commenta il presidente del circolo Pino Ragusi – abbiamo cominciato un’intensa attivitĂ agonistica e non agonistica con un forte incremento delle attivitĂ sia della scuola federale tennis per i piĂą piccoli sia delle gare federali, formando un gruppo affiatato tra i tesserati che ormai rappresentano una solida presenza nei campionati provinciali di categoria, questo oggi porta a questi risultati e speriamo possa proseguire, per i piĂą meritevoli, nella fase finale nazionale. La dirigenza e lo staff tecnico hanno lavorato senza tregua per riportare il tennis ad un livello importante nella cittĂ di Milazzo, molto è stato fatto ma moltissimo resta ancora da fare».

Chi, infatti, supererà nelle varie categorie la fase del Master regionale disputerà la fase finale al Master nazionale di Roma al Foro Italico, sede storica degli internazionali d’Italia di tennis.

Intanto, dopo la fine della fase provinciale del campionato nazionale italiano di tennis Fit Tpra, partirà da aprile un altro evento di rilievo nazionale denominato “Gazzetta Tpra Challenge 2021” patrocinato dal quotidiano nazionale “Gazzetta dello Sport” con un’interessante calendario anch’esso con fase eliminatoria regionale e fase finale nazionale. La tappa fissata presso il circolo di Milazzo è prevista per il 14/16 maggio 2021.

