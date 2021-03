Si saprà martedì prossimo il destino del rifugio per animali gestito dall’Associazione Amici degli Animali di Milazzo che da anni opera nell’ex scuola di Baronello nella zona San Paolino. Il comune ha chiesto di lasciare l’immobile in tempi brevi poichè non vi sarebbe una concessione dei locali che – tra l’altro – non avrebero i requisiti per ospitare l’attività.

All’interno, però, sono ospitati vari animali, tra cui 10 cani e 12 gatti. I rappresentanti del sodalizio incontreranno l’assessore Beatrice De Gaetano per trovare un punto d’incontro. La polizia municipale, infatti, ha comunicato in settimana ai volontari dell’Associazione di dovere sgomberare nel più breve tempo possibile, trovando una sistemazione per gli animali ospiti e liberando i locali da cucce, gabbie, farmaci e attrezzature varie. «Un tempo ridottissimo – sostengono gli animalisti in una nota – considerando la difficoltà delle adozioni e che alcuni degli animali sono anziani e malati, inevitabilmente saranno destinati ai canili e gattili municipali e ai rifugi del Nord-Italia a spese dei contribuenti». Il comune ha varato un regolamento che concede uno sconto fino a 300 euro nella bolletta dei rifiuti a chi adotta un piccolo randagio. Ma i benefici non si vedranno in tempi celeri.

L’Associazione da anni chiede alle diverse amministrazioni che si sono succedute una sistemazione a norma con le vigenti normative, non è stata trovata al momento un’alternativa. In questi anni moltissimi randagi del territorio sono stati curati, sterilizzati e accuditi dall’Associazione Amici degli Animali, compito che a norma di legge spetterebbe al Comune. «Un impiego di risorse e denaro non indifferente – sostiene l’associazione – che i volontari hanno evitato all’amministrazione milazzese. Inoltre molti animali hanno trovato l’adozione grazie a questi volontari, adozioni controllate e verificate a norma di legge».

«Le persone che giornalmente vengono ad accudire gli animali ospiti del rifugio di Baronello sono volontari che hanno deciso di autofinanziarsi senza chiedere nulla in cambio – dichiara la presidente dell’Associazione Giuseppina Milicia -. Grazie a questa struttura abbiamo fatto risparmiare al Comune anni di spese per la gestione del randagismo a Milazzo, senza contare che l’amore che mettono nella cura degli animali non può essere paragonato a quello che riceverebbero in un canile” spiega. “Chiediamo al Sindaco di trovare una struttura alternativa che permetta a questa bella realtà di continuare a esistere, per il bene degli animali di Milazzo e nell’interessa della città tutta” conclude Milicia.