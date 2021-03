La pioggia incessante delle ultime 24 ore ha sradicato un enorme albero di Pino in via Catania, traversa di via Rio Rosso (zona Santo Pietro). L’albero si è abbattuto violentemente sulle auto parcheggiate sulla strada poco dopo le 15,30. Fortunatamente non vi sono stati feriti in quanto la strada era deserta nonostante le abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.

