«Milazzo non sarà dichiarata zona rossa». Lo ha confermato il sindaco Pippo Midili nel corso di una diretta facebook realizzata per fare chiarezza sui dati dei contagi covid in città. Ieri il sindaco – su indicazione dell’Asp – ha chiuso tutte le scuole di Milazzo fino al 6 aprile per fare fronte all’alto numero di positivi registrati negli istituti. Contagi che, in base ai dati diffusi dal comune, erano tutt’altro che preoccupanti (una cinquantina). A cercare di capire qualcosa in più è stato Oggi Milazzo che ha ottenuto e pubblicato ieri sera i dati ufficiali dell’Ufficio straordinario Covid di Messina in cui confluiscono i report ufficiali delle Usca che si occupano di somministrare i tamponi molecolari. Ed ecco che i dati salgono a quota 117 portando Milazzo a salire sul poco invidiabile podio di comune con il maggior numero di contagiati della provincia (escluso il capoluogo).

La guerra dei numeri è scoppiata stamattina. Fonti comunali giuravano che il numero reale fosse 77, altri organi di informazioni parlavano di 85. Alla fine i dati veritieri erano quelli riportati da Oggi Milazzo: 117 ieri, 112 oggi.

Midili oggi ha ammesso l’errore ma ha precisato di essere stato indotto in errore dalla pagina intranet a disposizione dei sindaci che avrebbe riportato dati diversi (a certificarlo sarebbero degli screenshot in suo possesso). Lunedì mattina Midili incontrerà il commissario dell’Ufficio straordinario Covid, Alberto Firenze per fare chiarezza ed ottenere dati uniformi e certi. «Non vedo il motivo per cui avrei dovuto nascondere 50 positivi quando in passato abbiamo raggiunto 254 casi», si è giustificato il primo cittadino.

Per quanto riguarda la zona rossa non verrà dichiarata in quanto il numero dei contagi è ben al di sotto di quelli previsti per istituire la zona con le restrizioni più alte.