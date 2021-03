L’assessore ai servizi sociali Magistri ha tenuto a ringraziare la preside dell’istituto Guttuso Delfina Guidaldi e la Croce Rossa Italiana Sezione di Milazzo per la bellissima iniziativa a sostegno dei più deboli, ribadendo il pieno supporto del comune a tali iniziative di solidarietà.

Consegnati oggi a diverse famiglie indigenti residenti nel comune di Milazzo e nei comuni dell’hinterland cinquanta pasti caldi preparati dagli studenti e dai docenti dell’istituto Guttuso di Milazzo – sezione Alberghiero, nell’ambito di una iniziativa di solidarietà sviluppata dall’istituto diretto dalla preside Delfina Guidaldi , in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo-Isole Eolie ed il Comune di Milazzo – Assessorato ai servizi sociali.

