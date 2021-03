Verrà trasferito nel deposito all’interno dei Molini Lo Presto il palischermo di San Papino ridotto in condizioni pessimi dopo anni di abbandono. Sono state avviate le procedure per la rimozione del palischermo della Tonnara del Tono che sarà trasferito dall’attuale sede di piazza San Papino all’interno dei Molini Lo Presti per consentire ai tecnici della Soprintendenza di tentare un restauro conservativo. Un trasferimento tutt’altro che semplice per le condizioni di fatiscenza nelle quali si trova l’imbarcazione da tempo in stato di abbandono ma che l’Amministrazione intende portare a compimento per evitare che una delle ultime preziose testimonianze della pesca del tonno nelle acque di Milazzo vada perduta in maniera definitiva.

Il referente della Soprintendenza, Osvaldo Prestipino, nel corso di un recente sopralluogo, ha ribadito la necessità dello spostamento del palischermo, adottando le opportune cautele per evitare che durante la movimentazione subisca ulteriori danni. Il Comune pertanto dovrà procedere ad individuare una ditta per svolgere il trasferimento e la Soprintendenza procederà a seguire le varie fasi.