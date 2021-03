Il professore Filippo Russo è stato nominato presidente del “Consiglio di biblioteca”; la professoressa Chiara Muscianisi sarà la vice. Ad eleggerli sono stati gli altri componenti: Eva Salmeri, Antonella Nastasi, Assunta Martorana e Massimo Tricamo. Il Consiglio adesso è pienamente operativo e – come ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Francesco Alesci – «sarà un supporto prezioso per l’Amministrazione, dando il giusto impulso affinché la Biblioteca di Palazzo d’Amico torni ad essere un luogo dove si sviluppa il pensiero critico, il terreno fertile per la costruzione e la conservazione dell’identità delle comunità locali».

