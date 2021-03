Il Piano del Verde – afferma Foti – rappresenta uno strumento necessario nell’ottica di una pianificazione di sviluppo della Città in una prospettiva ecosistemica finalizzata a mitigare gli effetti della futura urbanizzazione. Importanti sono al riguardo i contenuti sanciti dalle ultime relazioni annuali del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico insieme alle linee guida pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente Temi sui quali molti Comuni italiani si stanno misurando con dei risultati importanti e significativi.

Presentata dal consigliere Antonio Foti (Adesso Milazzo) una mozione sulla gestione del verde pubblico comunale di Milazzo con la redazione di un piano regolatore verde. Nel documento Foti intende impegnare l’Amministrazione Comunale ad avviare il percorso e l’iter amministrativo per la redazione e l’adozione di un Piano regolatore del verde pubblico comunale sulla base degli indirizzi e dei contenuti sanciti nelle linee guida per la gestione del verde urbano pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Verde pubblico, il consigliere Foti chiede la redazione di un Piano regolatore per la gestione e la tutela

