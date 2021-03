Milazzo – prosegue il primo cittadino – avrà sempre uno Stadio “Marco Salmeri” ed un luogo dove fare tiro a segno. Avrà nuove strutture sportive a compensare quelle vecchie. Ma è tempo di ridare ai milazzesi il proprio territorio. Di dare alle famiglie un luogo dove portare i propri figli a giocare, i propri anziani a godere del verde e del mare, a tutti di poter passeggiare e fare sport all’aria aperta. Progettare il futuro è compito di chi amministra e di chi vuole che questa città non si spenga piano piano. Dobbiamo farlo insieme, dobbiamo farlo adesso”.

“Dico subito – afferma il primo cittadino – che il ricordo di Marco Salmeri continuerà a vivere sia sulla riviera che nel nuovo stadio della città che rimarrà intitolato alla sua memoria. Bisognerebbe ricordarsi chi ha fatto e chi è rimasto a guardare. Il futuro però non può più attendere. La nostra città ha bisogno di crescere ed avere sviluppo. Una riviera di ponente che nel tempo avrebbe dovuto cambiare e che invece è rimasta legata agli anni 50. Oggi è tempo di crescere e dare opportunità di sviluppo nel settore turistico e dello sport. Oggi è tempo di crescere e dare ai nostri figli un futuro legato al proprio territorio. Se questo passa attraverso il sacrificio dei nostri ricordi, va accettato senza per questo rimpiangere nulla”.

Riqualificazione riviera di Ponente e possibile rimozione di strutture che da tempo insistono nella zona come il campo sportivo Marco Salmeri e il tiro a segno, il sindaco Pippo Midili ha ritenuto opportuno fare dei chiarimenti per porre fine a “inutili speculazioni sul futuro della nostra città”.

