Danni Alluvione a Milazzo, proroga di una settimana per presentare richieste di risarcimento

Danni Alluvione a Milazzo, proroga di una settimana per presentare richieste di risarcimento

Prorogati di una settimana i termini per la presentazione della richiesta di risarcimento per tutti quei cittadini che hanno subito dei danni in occasione degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre e dicembre del 2019 e del 2020.

Sul sito del Comune è pubblicato l’avviso pubblico del dipartimento regionale della Protezione Civile.

La nuova scadenza per presentare l’istanza è il 9 marzo 2021 alle 12.