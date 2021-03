Continuano a mantenersi bassi i contagi a Milazzo. L’ultimo bollettino diramato dal Comune parla di 52 contagiati. Oggi un solo positivo e quattro guariti. Non desta preoccupazione neanche la situazione di Santa Marina di cui tanto si parla in città. Negli ultimi due giorni, infatti, la notizia di un focolaio nella frazione milazzese aveva fatto il giro della città. A tranquillizzare i cittadini sono le notizie che arrivano dall’amministrazione comunale che rassicura di avere la situazione perfettamente sotto controllo. In questo momento ci sono quattordici persone di Santa Marina in quarantena che sono collegati a gruppi dello stesso nucleo familiare. I medici dell’Usca hanno già accertato la positività di un gruppo di persone mentre le altre sono in isolamento in attesa dei tamponi.

La notizia dei positivi al Covid di Santa Marina aveva attirato l’attenzione perché a quanto pare i primi contagi sono stati registrati dopo una festa di compleanno a cui, dicono, hanno preso parte una ventina di parenti.