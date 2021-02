DIETRO LE QUINTE. Carmelo Torre e Peppe Marano provengono da Fratelli d’Italia. Entrambi sono stati candidati alle amministrative di ottobre senza successo e hanno mostrato segnali di insofferenza, da subito, rispetto alle strategie dell’onorevole Elvira Amata che ha puntato sul consigliere Nino Italiano e affidato l’assessorato all’avvocato Beatrice De Gaetano, prima dei non eletti. I passaggi devono essere letti anche in vista delle elezioni Regionali previste nel 2022.

«Un gruppo che a Milazzo continua a crescere e che ora include e abbraccia le questioni ambientali da noi sempre sostenute con vigore da Villafranca – vedi caso Gestam – fino a Caronia, – dice Catalfamo – valorizzare i territori vuol dire soprattutto difenderli dagli ingressi maldestri dei portatori di interesse che non hanno a cuore la tutela dei paesaggi. Sono contento di avere il commercialista Marano con noi in squadra. A Milazzo la Lega sta diventando un progetto sempre più vicino alla società civile».

