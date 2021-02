Fratelli d’Italia a Milazzo piace agli under 30. Il punto del capogruppo Nino Italiano

Fratelli d’Italia a Milazzo piace agli under 30. A fare un punto sul partito a livello territoriale è il capogruppo di Palazzo dell’Aquila, Nino Italiano, il quale si dice soddisfatto del “trend positivo” registrato «con un significativo incremento di adesioni al movimento politico e soprattutto al circolo territoriale presieduto da Ivana Bonaccorsi». «Sottolineo che il dato è ancora più interessante se si pensa che numerosi tesseramenti sono da attribuirsi a giovani milazzesi under 30, dimostrazione del fatto che il circolo territoriale è un utile strumento di attrazione e stimolo per un sempre maggiore coinvolgimento alla vita politica dei cittadini di ogni età», sottolinea Italiano.

Italiano ritiene che questo interessamento sia «anche frutto del lavoro che abbiamo svolto nei pochi mesi trascorsi dalle nostre nomine in seno al consiglio comunale con il consigliere Franco Russo e in giunta con l’assessore Beatrice De Gaetano».

«Tra le varie azioni intraprese – continua – cito un lavoro già concretizzatosi con la costituzione, per la prima volta a Milazzo, del Cug (Comitato Unico di Garanzia) al fine di garantire le pari opportunità e il benessere dei dipendenti del Comune. Progetti sono stati avviati nel settore della famiglia, dei giovani e non di meno sulla viabilità nella nostra città al momento in fase di studio con rappresentanti istituzionali di altri Organi interessati».

Il consigliere sottolinea che il Circolo territoriale è stato fondato «con lo scopo di suffragare l’impegno di chi ha fortemente creduto in questo Partito politico, impegnandosi in prima persona durante la competizione elettorale, con coerenza e lungimiranza e identificandosi nel progetto di cui oggi porta il vessillo».