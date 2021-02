Rinella, Milazzo. Lo scatto è del fotografo Marco Grosso. Il giovane milazzese da anni ha intrapreso la strada della fotografia paesaggistica.

«Prima di andare a fare una foto – racconta – con google maps e con l’aiuto di altrev applicazioni guardo la posizione del sole o della luna per capire se nello scatto che vorrei fare posso anche includerli o magari renderli protagonisti. L’unica cosa imprevedibile è il meteo che spesso non aiuta, specialmente se sono presenti le nuvole basse che sono quelle che non permettono di non aver i colori del tramonto».

Questa foto di Rinella non è stata pianificata, difatti il sole stava tramontando alle spalle di Capo Milazzo. «Sono andato – dice Marco – per curiosità, per vedere il posto, per farmi un’idea. Ma ho visto che ad aprile dallo stesso punto in cui ho scattato la foto si potrà vedere tramontare sul mare, potrebbe essere un’idea riandarci quel mese e cogliere questo particolare».