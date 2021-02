Sara il programma televisivo “L’ingrediente perfetto”, condotto da Roberta Capua in onda su La 7 ogni domenica mattina alle 10.50 ad ospitare la nuova rubrica di Interflora “Il fiore perfetto” a cura del milazzese Vincenzo Antonuccio.

Dal food a floral design il passo è breve, a partire dal 14 febbraio, la tavola domenicale di Roberta Capua si arricchisce di una novità: una nuova rubrica televisiva di Interflora dedicata ai fiori con l’ausilio dei noti floral designer di fama internazionale Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini. Uniti nella vita, oltre che dalla passione per i fiori, i maestri che hanno rappresentato l’Italia in occasione della Coppa del Mondo, portando il nostro Paese nella top ten per la prima volta nella storia della gara mondiale presentano l’arte dei fiori attraverso la realizzazione di composizioni a tema, così da poter affermare a buon diritto: il fiore è servito.

Se Antonuccio sceglie l’idea del flower sushi per creare un raffinato centrotavola accostando preziose orchidee Wanda a foglie e di riuso per sottolineare l’equilibrio dei contrasti, Calbini risponde con un bouquet in movimento con rose e cuori rossi cinti da cerchi metallici a simboleggiare il legame affettivo dal suggestivo impatto visivo.

Tutto sotto l’occhio attento di Roberta Capua che – dai piatti gourmet a stampo tutoriale – passa alla descrizione di curiosi “ingredienti perfetti” scelti dal mondo dei fiori e delle piante per la composizione floreale della puntata, soffermandosi ora su questo, ora su quel fiore utilizzato dai maestri e presentato con cenni su storia, caratteristiche e relativo significato nel linguaggio dei fiori.