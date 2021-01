Undicimila biglietti distribuiti e oltre 300 premi. Si è conclusa con l’estrazione dei premi l’iniziativa “La Posta della fortuna” organizzato dal Centro commerciale naturale di Milazzo. I premi consistono in buoni spesa messi a disposizione dai negozi soci del centro cittadino. «Siamo soddisfatti della riuscita dell’iniziativa – ammette il presidente Pippo Russo – intanto per la prima volta oltre 50 attività sono riusciti a fare squadra e poi, nonostante le numerose chiusure nel periodo di festa a causa delle disposizioni anti-covid, siamo riusciti a distribuire oltre 11 mila biglietti. I clienti hanno apprezzato proprio per questo, quasi certamente, ripeteremo proposte analoghe durante l’anno». L’estrazione si doveva tenere il 6 gennaio ma è stata rinviata a causa del lockdown. «Non aveva senso consegnare buoni con i negozi chiusi a causa della zona rossa – spiega il presidente del Ccn». L’estrazione è avvenuta alla presenza di Maurizio Capone, assessore allo Sviluppo Economico, che ha estratto simbolicamente la prima cartolina vincente.

Russo sottolinea l’appeal che riescono ad avere le attività del centro. «Con “La posta della fortuna” siamo riusciti a dimostrare che al di la dei centri commerciali e degli acquisti online, se le attività di vicinato fanno rete e collaborano tra di loro, riescono ancora a proporre una proposta commerciale valida». I vincitori saranno contattati telefonicamente dalle attività in cui hanno fatto acquisti e ottenuto la cartolina vincente.

UN DONO PER LE LETTERINE DI NATALE. Uno degli elementi che ha caratterizzato “La posta della fortuna” è stata l’enorme cassetta postale posizionata al centro della via Medici in cui imbucare le cartoline. A rimanere particolarmente colpiti sono stati i più piccoli che hanno scritto decine di lettere a Babbo Natale. Il centro commerciale naturale ha deciso di dare un dono anche a loro. «Invitiamo i genitori e i loro bambini che hanno imbucato le letterine a recarsi presso Emmecart (via Medici) dove gli sarà consegnato un piccolo dono. Non nascondo che mi sono commosso nel leggerle per la spontaneità del gesto», conclude Russo.

ECCO I VINCITORI DE “LA POSTA DELLA FORTUNA” (CLICCA QUI)