Altra giornata che registra un calo di contagiati. I positivi al Covid 19 secondo la comunicazione data dall’Asp al sindaco di Milazzo oggi sono stati quattro, mentre i guariti sono stati otto. Il dato complessivo delle persone che lottano ancora col virus sono dunque 236. Buone notizie anche dagli screening alla popolazione scolastica che si è svolta nell’area del nuovo Palasport. Tutti i tamponi eseguiti agli alunni del primo e del terzo comprensivo sono risultati negativi; stesso risultato per gli insegnanti e il personale docente e non docente. Si proseguirà domani con la popolazione scolastica dell’istituto comprensivo secondo.

Purtroppo coloro che vengono colpiti dal coronavirus non solo deve combattere con la malattia ma anche contro la cattiva gestione dei servizi. Numeri verdi a cui non risponde nessuno, positivi costretti ad uscire di casa per fare il tampone, consegne a domicilio disorganizzate. Ecco la testimonianza di una lettrice di Oggi Milazzo.

LA LETTERA. Vergogna.. e vergognosa asp. A saperlo aggiungerei io.. perché prima di 5 giorni passati attaccati al numero verde sempre fuori servizio, nessuno ti dice nulla sull’esito del tampone

Vogliamo anche parlare del perché da positivo devo mettermi in macchina ed andare al drive in?? Sono ventuno lunghi giorni ad oggi in cui nessuno si è chiesto se io e la mia famiglia avessimo bisogno. Chiamo in farmacia per le medicine e mi forniscono un numero a cui non ha mai risposto nessuno idem per i viveri, se non fosse stato per parenti amici ed attività commerciali con la consegna a domicilio sarei morta di stenti.

L’amministrazione sa del mio caso ho chiamato per il ritiro dei rifiuti unico servizio garantito Parliamo anche delle ore passate al telefono minacciando tutti perché mio padre dializzato e con febbre alta doveva essere ricoverato in ospedale in quanto anche lui positivo e sono riuscita ad avere un’ambulanza solo alle 16. Oppure che la comunicazione dell’isolamento fiduciario che avrei dovuto cominciare a fare giorno 31/12/2020 per contatto diretto con un positivo mi viene comunicato giorno 05/01/2021. In quei giorni avrei potuto contagiare chiunque fortunatamente ero troppo impegnata a stare male perché ero già positiva anch’io. Vergogna.

Assunta S.