Natale in (profondo) rosso per i commercianti di Milazzo. Russo: «Il “coprifuoco” penalizza i saldi»

GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALL’ARTICOLO. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 per i commercianti del centro commerciale naturale di Milazzo. Se si confidava nei saldi per recuperare un minimo di fatturato e coprire almeno le spese vive, con la chiusura delle piazze e vie centrali a partire dalle ore 17 disposta per evitare assembramenti dall’amministrazione Midili, ogni barlume di speranza è scomparso. A confermarlo Pippo Russo, il presidente del sodalizio che riunisce i commercianti del centro cittadino, che ha fatto con Oggi Milazzo un consuntivo delle feste di Natale appena trascorse. Il bilancio – come conferma anche la video intervista in fondo all’articolo rilasciata al canale youtube dei giovanissimi e intraprendenti Maeve & Leo – è tutt’altro che roseo. Potremmo dire che un natale più rosso di questo non se lo ricordava nessuno.

«A causa del covid i nostri negozi erano rimasti chiusi durante la Pasqua, in estate abbiamo preso una boccata di ossigeno e dopo i successivi sacrifici di ottobre e novembre pensavamo di potere recuperare nel periodo natalizio, ma con l’istituzione delle varie fasce siamo rimasti chiusi per ben 10 giorni oltre alle festività comandate. La gente non avendo più momenti di convivialità non acquista. Un momento di crisi mai visto negli ultimi 20 anni».

Il coprifuoco alle ore 17 disposto con una ordinanza del sindaco Pippo Midili è stata la mazzata definitiva. «E’ stato un danno tangibile, già alle ore 19 molte saracinesche sono abbassate – conclude Pippo Russo – dalle 17 in poi non si vede anima viva. Forse a causa della cattiva comunicazione molti credono che non si possa uscire da casa per andare nei negozi, in realtà sono vietati solo gli assembramenti, le chiacchierate tra amici in piazza o nei marciapiedi. Ipotizzavamo di affrontare la questione facendo orarrio continuato ed apportando altre modifiche alla nostra proposta commerciale ma credo che sia questione di ore e l’intera Sicilia sarà dichiarata “zona rossa” per due settimane, dunque sarebbe inutile».

Unica soddisfazione l’iniziativa “La Posta della fortuna” che prevede l’assegnazione di oltre 5 mila euro di buoni spesa. La distribuzione dei coupon ai clienti che hanno acquisto nei negozi del centro commerciale naturale è avvenuta fino a qualche giorno fa. Il sorteggio si dovrebbe effettuare questo week-end e i nomi dei vincitori saranno pubblicati sui social e su Oggi Milazzo. «Una partecipazione senza eguali sia da parte dei commercianti che dei clienti i quali ,anche se hanno speso in tono minore, hanno dimostrato di gradire questa iniziativa. Sono stati distribuiti oltre 11 mila biglietti, un numero ben al di sopra delle nostre previsioni».