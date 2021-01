ROMETTA. Una piazza per onorare Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo che ha perso la vita nel settembre scorso durante le operazioni di salvataggio di un ragazzo rimasto in difficoltà in balia del mare in tempesta di Ponente a Milazzo. Il sindaco Nicola Merlino ha deciso di intestare ad Aurelio Piazza Cappuccini dove lui ha vissuto buona parte della sua giovinezza. Ma non solo. «Rometta lo onora – scrive in un post il primo cittadino – intestandogli anche un monumento che stiamo realizzando e con il quale si ricorderà l’estremo sacrificio, effettuato da Aurelio, per salvare una vita umana. Il monumento sarà posto nell’area antistante gli uffici decentrati comunali di Rometta Marea, in quello spazio dove già stiamo piantando tanti alberi e siepi di melograno, non solo per la bellezza, ma anche per il significato che tali piante hanno avuto nella loro millenaria storia. Non ultimo, il “pianto antico” di Giosuè Carducci, dedicato al piccolo Dante morto giovanissimo. Accanto all’ancora, che abbiamo avuto donata dalla soprintendenza del mare di Messina, recuperata dai fondali dello stretto ed appartenente al una nave affondata verso la fine del diciottesimo secolo.

«Il monumento ad Aurelio ha un costo importante – continua Merlino – che comunque il comune avrebbe potuto affrontare, io invece ho voluto che il monumento che ci ricorda Aurelio, fosse donato da tutti noi, da tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato e si sono commossi dinanzi al suo sacrificio, e che credono nei valori e nel significato che avrà il monumento per Rometta, per i romettesi, e per tutte le donne e per tutti gli uomini che credono che per ridare un futuro e delle speranze ai nostri giovani vi è una sola strada quella della generosità e della solidarietà umana. Sarà aperto per questo motivo un conto corrente con un codice IBAN che permetterà a chiunque volesse contribuire alla realizzazione del monumento di poterlo fare e sarà realizzata una pagina facebook che permetterà a tutti di conoscere come fare. La somma che occorre è di 10.000,00 euro.