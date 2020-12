Appaltata alla ditta Antium Costruzioni s.r.l. di Milazzo la realizzazione della strada retrostante il campo sportivo “Salmeri” (ex Grotta di Polifemo). La ditta ha offerto un ribasso del 15,35% sul prezzo a base d’asta di € 105.184,79 oltre oneri di sicurezza per € 1.399,00 ed Iva nelle forme di legge.

I lavori inizieranno nei prossimi giorni. Il progetto esecutivo dell’opera, aggiornato, era stato riapprovato dalla giunta nelle scorse settimane ed era presente nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017.

L’intervento prevede la delimitazione della carreggiata con orlatura in pietrame calcareo, la realizzazione di impianto di illuminazione a LED, raccolta acque meteoriche con caditoie stradali, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale di sicurezza sia orizzontale che verticale.

“Nel giro di meno di un mese abbiamo sbloccato l’opera, individuando anche la ditta che dovrà realizzarla – afferma l’assessore Romagnolo -. La strada consentirà di eliminare il doppio senso di marcia nella via Grotta Polifemo per raggiungere il Tono, sgravando gli ingenti flussi di traffico che gravano nella zona San Papino soprattutto nella stagione estiva, in conformità alle previsioni del vigente Piano Urbano del Traffico (Put)”.