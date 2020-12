Primi interventi per mettere in sicurezza la litoranea di Ponente sempre a rischio incidenti non solo per gli automobilisti ma soprattutto per i pedoni che, specie nelle ore serali, spesso sono diventati bersaglio di vetture che sfrecciano come se fossero in un circuito.

Il Comune, a distanza di oltre quattro anni ha infatti riattivato l’impianto semaforico di via Turati, fondamentale per disciplinare il transito di coloro che devono immettersi sulla riviera provenendo dalla via Matteotti. Sistemata anche la prenotazione pedonale.

Un intervento da tempo atteso e sollecitato in quanto soprattutto nelle ore mattutine (nella zona vi sono diversi edifici scolastici) l’incrocio diventa pericoloso per l’assenza anche di adeguata segnaletica orizzontale che presto sarà pure realizzata. La presenza del semaforo è comunque già un primo deterrente, così come auspicato anche da tanti residenti.