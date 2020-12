Ancora problemi per la raccolta dei rifiuti. L’Amministrazione Midili invita i cittadini a non conferire domani sera – lunedì 14 dicembre – la frazione di rifiuto indifferenziato (la cui raccolta avviene solitamente il martedì) rinviando lo smaltimento della frazione a venerdì in quanto per un problema tecnico il gestore dell’impianto di Lentini non può accogliere i mezzi dei vari Comuni tra i quali Milazzo sino a quando l’inconveniente non sarà riparato.

«L’invito – si legge in una nota stampa – scaturisce dalla necessità di evitare che i rifiuti restino in strada, creando un danno sia dal punto di vista igienico-sanitario che dell’immagine della città».

Domani saranno regolarmente ritirati l’umido e la carta e cartone, e analogo intervento avverrà mercoledì sempre con l’umido e il vetro e le lattine. L’Amministrazione auspica che la situazione possa tornare alla normalità entro venerdì quando è previsto il nuovo conferimento della frazione “indifferenziata”.