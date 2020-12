Un po’ di fortuna. E’ quella che augurano i commercianti del centro di Milazzo a tutti i clienti per lasciarsi alle spalle il difficile 2020 e guardare con fiducia al futuro. Si chiama La Posta della fortuna l’iniziativa che il Centro commerciale naturale presieduto da Pippo Russo ha lanciato coinvolgendo, per la prima volta, una cinquantina di attività tra le più varie. In palio oltre 5 mila euro di buoni gratuiti sorteggiati pubblicamente il 6 gennaio, da spendere nei negozi di Milazzo che hanno aderito all’iniziativa. «In sostanza ognuno può scegliere il regalo che desidera – chiosa il presidente Russo».

Fino al 5 gennaio i clienti che acquisteranno nei negozi che hanno aderito a “La Posta della fortuna” (espongono all’ingresso una vetrofania con il logo del concorso) riceveranno una cartolina che dovranno imbucare nella maestosa buca delle lettere alta due metri e mezzo installata in via Medici. Una installazione che da giorni incuriosisce ed è diventata oggetto di selfie divenuti virali. Il sorteggio avverrà il 6 gennaio e i tagliandi vincenti saranno pubblicati anche su Oggi Milazzo. I premi che non verranno ritirati entro 90 giorni saranno donati a parrocchie della città.

«Sono soddisfatto e orgoglioso per la risposta che hanno dato i commercianti del centro – sottolinea Russo – e mai come in questo momento di difficoltà l’unione fa la forza. Per la prima volta hanno aderito una cinquantina di attività distribuite nel cuore cittadino: dalla panineria al supermercato; dal piccolo negozio di oggettistica alla gioielleria. L’obiettivo de “La Posta della fortuna” è quella di rendere uniti gli esercizi commerciali della città e di evitare che i cittadini facciano i propri acquisti online – sottolinea – Far sopravvivere i negozi sotto casa significa rendere vitale un territorio, illuminarlo grazie alle vetrine e alle insegne. L’intento è anche quello di fare in modo che i clienti possano essere coinvolti in un percorso di shopping di qualità e far riscoprire la vasta offerta che il centro di Milazzo è ancora in grado di fornire».