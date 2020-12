Il Castello di Milazzo stasera, 12 dicembre, alle 22, farà da sfondo ad un evento di musica elettronica che verrà diffuso sulla pagina facebook Techno Dancers, una delle più importanti e seguite per quanto riguarda questo genere musicale ma anche sui maggiori profili anche instagram di promoters per eventi e party di musica elettronica come Party People, Party Addicted e Techno Revolution.

Protagonista Antonio Donato, un Dj/producer milazzese che vive a Milano. «Faccio produzione di musica elettronica da 4 anni – racconta – ma ho avuto tanti supporti da Dj famosi come Stefano Noferini, Detlef, Paco Osuna, Steve Lawler e tanti altri ancora. Prima del lockdown suonavo in un party molto importante a Milano che dura da 25 anni il “Pervert Party”».

Il Dj set della durata di 60 minuti è stato registrato al castello di Milazzo questa estate. L’evento è stato organizzato da un agenzia di promozione per Dj ed eventi “Amato Booking & Pr” di Pasquale Amato, milazzese anche lui, che gira il mondo ormai da tanti anni con il suo lavoro: ha lavorato e lavora con i Dj piu importanti di tutto il mondo nell’ambito della musica elettronica.

«Lo scopo – continua Donato – ha soprattutto quello di unire la musica elettronica (in questo caso tech-house e techno che sono ancora dei generi musicali che raramente si ascoltano dalle nostre parti) ai meravigliosi paesaggi che Milazzo può offrire, portare a conoscenza delle magnifiche possibilità che un paese come il nostro può dare per lo sviluppo di grandi eventi e soprattutto poter sviluppare altri generi musicali, attirare l’attenzione di promoters e organizzatori di tutta Italia per poter avviare magari in futuro dei progetti seri e duraturi che possano portare più turismo e più economia soprattutto nei mesi estiv»i.

Il video è stato ripreso e montato da ”Arte Foto” di Cosimo Formica con il supporto del cameraman Vincenzo Agozzino. Le fotografie sono state realizzate da “Chiara Sposari”.