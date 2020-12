L’ultimo saluto a Giulia Ragini è stato una festa. Un momento di gioia per festeggiare un vero e proprio miracolo. Quello che è stato la donazione dei suoi organi. Grazie a lei, infatti, vivono sei persone. I polmoni sono andati a Milano, il fegato a Roma, il cuore a Napoli, un rene a Catania e uno a Palermo. E ancora di più. Un pezzettino del suo fegato è arrivato all’ospedale romano Bambin Gesù. Un pezzino di Giulia che ha salvato la vita di un neonato. A svelarlo direttamente nella Chiesa della Madonna del Rosario di Giammoro, dove è stata celebrata la funzione religiosa, è stato Gaetano Alessandro dell’associazione messinese “Donare è Vita“. Una sorpresa fatta alla famiglia al termine della messa.

Oltre un’ora di celebrazione in cui un fascio di sole per tutto il tempo si è infranto contro la parete gialla della parrocchia. Lo stesso giallo dei girasoli sistemati davanti la bara bianca di Giulia. Nonostante il vento e il freddo della giornata un raggio di luce ha sempre illuminato un angelo posto sopra uno dei piccoli altari laterali della chiesa. Senza mai smettere di splendere.

«Ti chiediamo un’ultima cosa, cara Giulia» ha detto don Michele William Chiofalo «Regalarci adesso dal cielo il tuo sorriso più bello». Un discorso semplice quello del giovane parroco della chiesa di Giammoro. «Questa di oggi è una festa – ha subito esordito durante l’omelia – La prima festa di Giulia in cielo. Non piangete per lei. La sua è stata una vita breve e intensa ma vissuta sempre piena di amore. E sempre accompagnata dal suo sorriso»

Accanto a Giulia per tutto il tempo seduto sulla sedia rotelle c’è stato Giovanni, il suo compagno rimasto ferito nell’incidente di sabato scorso che invece ha causato la morte della giovane di Pace del Mela. Dall’altra parte seduta su una sedia per stare ancora più vicina alla figlia la mamma Maria che alla fine della messa, abbracciata e sostenuta al parroco, con un sorriso e tanta commozione ha voluto salutare e ringraziare tutti i presenti in chiesa.

La festa di Giulia si è conclusa con un video. L’ultimo saluto di Giovanni. All’uscita invece il “ciao” dei suoi amici e di tutta la comunità di Giammoro. Giulia è andata via accompagnata dalla canzone “Si Bella” di Niko Pandetta diffusa in piazza a volume altissimo. L’ultimo saluto alla ventiseienne mentre i palloncini bianchi volavano in cielo seguiti dal raggio di sole.

