Per algoWatt “il lavoro svolto per Caronte & Tourist rappresenta un esempio pratico del contributo che la digitalizzazione può portare all’efficienza dei servizi di trasporto e della mobilità turistica, nonché alla sicurezza e alla salute dei passeggeri”.

Per Caronte e Tourist sarà presente Alessandro De Domenico , Coordinatore Operativo Infrastrutture e Sicurezza del Gruppo.

Parteciperanno per algoWatt il Direttore Generale Massimo Mannori , il Responsabile della Business Unit Green Mobility Marco Boero e il Sales Manager Maurizio Poretti.

L’esperienza e i risultati del progetto saranno presentati martedì 15 dicembre alle 11.00 nel corso di un webinar gratuito intitolato: “Terminal Ticketing Digitale algoWatt – Dall’esperienza Caronte & Tourist alla soluzione per tutti gli hub multimodali” (link qui).

Caronte & Tourist e algoWatt (società di progettazione e sviluppo nei settori digital energy, smart cities e green mobility nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel comparto delle energie rinnovabili e di Softeco, provider di soluzioni IT con oltre 40 anni di esperienza) hanno concluso con successo la riorganizzazione digitale delle attività di bigliettazione e imbarco del Terminal Ticketing Multimodale C&T sito in prossimità dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni .

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.