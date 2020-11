Sono iniziati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione della Marina Garibaldi per un importo di 130 mila euro interamente finanziati nel gennaio scorso con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A livello nazionale sono stati suddivisi 500 milioni di euro per l’anno 2020. Con i fondi del 2019 l’amministrazione Formica aveva effettuato il relamping dell’impianto del lungomare di Ponente dove a causa della scarsa illuminazione nelle ore serale si sono verificati incidenti stradali.

La progettazione esecutiva prevede interventi di relamping dell’impianto della Marina Garibaldi, attraverso la collocazione di lanterne stradali artistiche con tecnologia Led 3000K a basso risparmio energetico, su pali artistici in sostituzione di quelli esistenti, nonché la posa di nuovi pali artistici in sostituzione di quelli che si presentano ammalorati o che sono già stati rimossi per problemi di stabilità.

Il passaggio dalla vecchia tecnologia a quella LED, permetterà di assicurare notevoli risparmi energetici, quindi economici, una resa luminosa migliore e minori costi di manutenzione.