VILLAFRANCA TIRRENA. A Villafranca Tirrena, l’arrivo del maltempo è causa di particolare apprensione e di timori dovuti a una situazione che si trascina da oltre vent’anni e che il governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico, si è impegnato a risolvere. Gli Uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce, hanno infatti pubblicato la gara – importo di 530 mila euro – per opere di manutenzione e miglioramento del deflusso delle acque meteoriche lungo la via Regione Siciliana.

Ci troviamo nella parte alta del paese ed è da lì che, soprattutto nella stagione invernale, si riversano fiumi d’acqua sul rione Castello e quindi su via Contura, via Stefano Saccà e via Consortile. La causa è da ricercare nella limitata capacità del canale di scolo che passa sotto le sedi stradali in un versante nel quale insistono case, infrastrutture e la scuola materna Leone Puglisi. I lavori da eseguire riguardano la mitigazione del rischio idraulico che incombe sull’area e sulle abitazioni a valle, ma anche di quello idrogeologico nella parte a monte, interessata da movimenti franosi che hanno danneggiato in modo vistoso il manto stradale di via Piersanti Mattarella.

Tra le soluzioni tecniche previste, il potenziamento della condotta e la realizzazione di griglie di raccolta di maggiore portata. L’obiettivo è quello di consentire un adeguato convogliamento delle acque che attualmente non riescono a raggiungere gli alvei del torrente Calvaruso, ad est, e del torrente Santa Caterina ad ovest.