Covid in una scuola di Milazzo, classe del Guttuso in auto isolamento

Sono in auto isolamento gli alunni di una classe dell’istituto statale Guttuso di Milazzo. Uno dei ragazzi , residente in un comune della fascia tirrenica che conduce a Messina, è risultato positivo al coronavirus. La scuola ha due “indirizzi”: arte e alberghiero.

L’ufficio territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale ha disposto in via precauzionale anche l’auto isolamento per i docenti della sezione. Secondo quanto previsto dal protocollo dovrebbero essere sottoposti tutti a tamponi veloci.

