“Musica al Nettuno” diventa Pop-Rock. Al via anche il cinema

MESSINA. Cambia il genere ma la musica sul molo del Marina del Nettuno sarà sempre di grande livello. “Musica al Nettuno” diventa Pop-Rock. Ad esibirsi oggi, mercoledì 30 settembre, alle 20,30 (brindisi di benvenuto alle 20) sarà il Corelli Pop-Rock Ensemble, tredici elementi, studenti del conservatorio Corelli, coordinati da Tiziana Felle.

Insomma sette voci e sette strumenti per la magica POP ROCK NIGHT.

Aretha Franklin, Radiohead, Mina, Carole King, Grease, Patty Smith, Steve Wonder, Led Zeppelin, Nina Simone… un repertorio senza tempo dentro cui Tiziana Felle, cantante, compositrice, insegnante di canto moderno, una delle voci più suggestive del panorama musicale italiano, attinge a piene mani, condividendo entusiasmo nel suo progetto con il Conservatorio di Messina.

Un’esperienza unica con gli studenti del nuovo Dipartimento di Musica Pop Rock del Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina, attraverso l’esecuzione di una selezione di brani tratti dal repertorio Pop e Rock Italiano e Internazionale.

Musicisti: Alessia Pallavicino, voce, Arianna Nicita, voce, Davide Borgia, voce e pianoforte, Eliana Mazzei, voce, Justine Di Dato, voce , Martina Picciolo, voce Simona La Malfa, voce , Alfredo Cavalieri, chitarre Massimo D’Arrigo, chitarre, Domenico, Catalano, basso, Armando Fiorello, basso , Paolo Siracusano, pianoforte e tastiere, Matteo Zema, batteria

Musica al Nettuno prevede sette spettacoli in tutto che si concluderanno il 10 ottobre L’ultimo appuntamento, dedicato interamente alla musica, dopo quello di domani, è fissato con due grandi artisti per mercoledì 7 ottobre con “Giovanni Mazzarino & Rosalba Bentivoglio Songs”. Giovedì 8 e sabato 10 ottobre previsti due eventi speciali in cui la musica diventerà cinema. Due le proiezioni: giovedì 8 ottobre, alle 20,30, la Leggenda del pianista sull’Oceano che sarà anticipata da un performance musicale del maestro Giovanni Mazzarino e sabato 10 ottobre alle 20,30, Il Postino, che sarà anticipato da un reading di poesie di Pablo Neruda a cura di Maurizio Marchetti. Il cartellone degli eventi è organizzato dal Marina del Nettuno Yachting club, con la collaborazione del Conservatorio Corelli di Messina e della Messina Film Commission, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Autorità portuale di Sistema di Messina, sponsor tecnico il gruppo editoriale Ses con Rtp e Tgs, Tina Berenato Project Manager e Comunicazione

