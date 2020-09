Ad inaugurare i comizi nel centro di Milazzo oggi, domenica 13 settembre, alle ore 19, sarà il candidato a sindaco Lorenzo Italiano. Nonostante le norme anti-covid sia i candidati a sindaco che gli elettori non intendono rinunciare ai comizi che servono anche a misurare il “termometro” della città rispetto a chi si propone per la guida del palazzo municipale nella prossima legislatura.

Proprio per consentire lo svolgimento dei comizi in sicurezza, questi non si terranno nella consueta sede di Piazza Caio Duilio ma il palco è stato spostato in Marina Garibaldi, accanto alla statua di Luigi Rizzo, per consentire ai partecipanti di distribuirsi in uno spazio più ampio e mantenere la distanza di sicurezza. Ci saranno degli steward volontari che vigileranno sugli assembramenti. Naturalmente è indispensabile indossare la mascherina

A sostegno del candidato Italiano, già sindaco di Milazzo dal 2005 al 2010, vi saranno sia le tre liste “Lorenzo Italiano Sindaco” “Amiamo Milazzo” e “Noi Milazzesi” ma anche la squadra di governo composta dagli assessori designati: Giosj Gitto, Giuseppe Spoto, Irene Torre e Maurizio Capone.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

1.461 visite