Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Questa mattina è comparsa dinnanzi al Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha convalidato l’arresto dei Carabinieri ed ha rimesso in libertà la donna.

La refurtiva recuperata, del valore di oltre 300 euro, è stata riconsegnata al proprietario e la giovane è stata arrestata, in flagranza di reato, per furto aggravato.

In particolare, nel corso del pomeriggio, a seguito di unasegnalazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo, i militari della Stazione di San Filippo del Mela sono intervenuti al supermercato all’interno del centro commerciale “Parco Corolla” ed hanno individuato e bloccato la donna, accertando che si era furtivamente impossessata di generi alimentari sottratti dagli scaffali del supermercato.

