Quattro autocompattatori su nove. Sono questi i mezzi provenienti dal comune di Milazzo a cui la discarica di Alcamo consente quotidianamente di attraversare i cancelli dell’impianto catanese. Troppo pochi per smaltire la normale raccolta dei rifiuti per le vie di Milazzo, figuriamoci dopo giorni di mancata raccolta. La situazione è la stessa da settimane. Numerose le segnalazioni ad Oggi Milazzo. Nessun impianto della Sicilia è in grado di accogliere la frazione umida prodotta dal comune mamertino, sia la Regione che la Prefettura di Messina non sono riusciti a fare un intervento risolutivo per risolvere la problematica, dunque viene smaltito con l’indifferenziato. Ma la discarica di Alcamo ha bloccato in diverse occasioni i mezzi proprio per la presenza di umido e multato l’ente. Un caos che rallenta la raccolta visto che i mezzi, impossibilitati a smaltire il carico, spesso rimangono pieni.

L’amministrazione Formica, lasciata sola dalle istituzioni, sta chiudendo un accordo sia con un impianto di Cosenza che con un secondo nel napoletano, ma anche in questo caso i problemi non mancano. A parte i costi che entro fine anno potrebbero schizzare a 10 milioni di euro, chi gestisce il trasporto nello Stretto ha comunicato al municipio che gli autocompattatori non possono accedere sui mezzi navali, dunque bisogna trasferire l’umido in cassoni. Per fare ciò occorre un centro di trasferenza ma il Centro comunale di raccolta (Ccr) di contrada Masseria rimane sequestrato dalla Procura di Barcellona per motivi igienici sanitari. L’amministrazione Formica ne ha chiesto il dissequestro ma la richiesta è stata rigettata.

In settimana, però, è previsto un sopralluogo del Noe (Nucleo operativo ambientale) dei carabinieri per constatare se è possibile utilizzare almeno una parte del Ccr e consentire ai mezzi della SuperEco, la società che gestisce la raccolta, di trasferire l’umido nei cassoni. Intanto la città rimane invasa da rifiuti.

