VIDEO. Oltre un milione 400 mila visualizzazioni si sono registrate su facebook per “A un passo dalla luna-in siciliano”, cover della hit interpretata in originale da Rocco Hunt con Ana Mena e che i messinesi Stefano Germanotta e Rita Comisi hanno riproposto in dialetto siciliano.

Il video del brano è stato girato nell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo che fa da sfondo all’esibizione rendendola ancora più magica. Ha registrato in pochi giorni 180mila visualizzazioni su You tube e 1 milione e 400mila visualizzazioni a poche ore dalla pubblicazione con oltre 50 mila condivisioni.

Stefano Germanotta è messinese ed ha una parentela con la cantante premio oscar Lady Gaga il cui vero nome è Angelina Germanotta. La sua famiglia è stata ospite di trasmissioni televisive proprio per questo motivo. Stefano, però, evita di parlarne. Ha un grandissimo seguito personale sui social con numeri di tutto rispetto e intende andare avanti senza passatre per “il cugino di…”.

Rita Comisi, invece, nel 2006 è stata finalista di Amici di Maria De Filippi (arrivò terza) e recentemente ha preso parte alla trasmisione Mediaset All together now” condotto da Michelle Hunziker .