Manca pochissimo per “Absolutely Ennio Morricone”, il concerto dedicato al compositore Premio Oscar, che ne riproporrà i più grandi successi e che vedrà protagonista il duo formato dal violoncellista Luca Pincini e la pianista Gilda Buttà. I due musicisti, che si esibiranno venerdì 4 settembre alle ore 21.30 nella suggestiva cornice del Teatro Greco di Tindari sono sempre stati al fianco di Ennio Morricone in tutte le registrazioni e le numerosissime tournée.

Il concerto, che fa parte del cartellone del Tindari Festival, è organizzato dall’agenzia Euphonya Management di Dario Grasso. La scaletta prevede l’esecuzione delle più famose colonne sonore di Ennio Morricone: da “La leggenda del pianista sull’oceano” a “Mission”, da “Mosè” a “C’era una volta il West”, da “Lolita” a “Romanza”, fino agli splendidi temi del film “Nuovo Cinema Paradiso” e altri brani tratti dai film di Giuseppe Tornatore, nelle versioni che il Maestro ha appositamente realizzato per Luca Pincini e Gilda Buttà. L’affiatato duo eseguirà, inoltre, la produzione “assoluta” del Maestro, brani non destinati al cinema, ma nati come espressione del suo animo.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, la capienza è limitata.

Il giorno del concerto sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Greco di Tindari.

Prevendite attive sui circuiti www.ticketone.it – www.tickettando.it

