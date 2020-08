Un trentasettenne milazzese di ritorno dalla Spagna è risultato positivo al Covid 19. Il giovane si è sottoposto al tampone così come previsto dalle nuove disposizioni nazionali che impongono l’esame per coloro che rientrano da paesi a rischio tra cui la Spagna ma anche Malta, Grecia e Croazia. Anche i familiari sono in attesa di tampone. Il nucleo si trova, precauzionalmente, in quarantena.

Non si sa se il milazzese ha avuto contatti con altre persone prima di conoscere l’esito dell’esame.

