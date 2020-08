Nuovo appuntamento per la rassegna culturale Sicilia Mater. Oggi, giovedì 20 agosto alle 19. 30, in diretta streaming da Villa Vaccarino verrà presentato il volume “Symposium on archaeology of Sicily”, a cura di Leonardo Fuduli e Viviana Lo Monaco (Editore: Arbor Sapientiae Editore, University of São Paulo, 3-5 April 2019).

L’incontro, che rientra tra gli eventi del “Giardino Letterario, verrà moderato da Pier Paolo Ruello e interverrà Salvo Presti. Presente anche Massimo Raffa. La presentazione, infatti, è organizzata in collaborazione con l’Aicc (Associazione Italiana Cultura Classica)

La Sicilia, una terra da sempre attraversata dalla presenza di tanti popoli e da culture diverse e forse proprio per questo ancora oggi offre una ricchezza culturale senza pari. Nell’attuale momento storico, così delicato e denso di polemiche, in cui il dibattito sulle politiche dell’immigrazione e sull’integrazione di nuove componenti provenienti da culture diverse, è fondamentale guardare al passato della Sicilia.

E attraverso la lente degli studi archeologici è possibile sollevare importanti questioni che certamente possono contribuire alla riflessione sui cambiamenti sociali e culturali generati dalla convivenza umana.

Μεγίστη καὶ ἀρίστη νῆσος è il titolo di questo Simposio dedicato all’Archeologia della Sicilia, che si è tenuto presso l’Università di San Paolo dal 3 al 5 aprile 2019.

Con questa espressione, tratta da Strabone (Geog. II, 5, 19), si descrivono le principali isole del Mediterraneo occidentale: “Sulla costa del mar Tirreno fino alla costa ligure ci sono molte isole, le più grandi delle quali sono la Sardegna e Cirno, e poi la Sicilia: questa è la più grande e la la più nobile tra le altre [isole] che sono tra noi ”.

Strabone era un greco, nato in una città della Turchia, ma educato in un contesto ellenico, quindi, la sua prospettiva concorda con il concetto universalista dell’Impero Romano. Non esprime un giudizio estetico sull’isola, ma condensa la complessità di una terra, luogo di eventi cruciali nella storia del Mediterraneo, che è un crogiolo di culture, abitato sin dal “Tempo del mito”.

In questa prospettiva, già nel titolo scelto per questo Simposio Internazionale, si racconta la Sicilia in ogni tempo, sottolineandone la centralità della posizione nel Mediterraneo, l’abbondanza di risorse e la secolare pluralità culturale.

