«Ecco perchè non mi ricandido»: stasera in diretta facebook videointervista al sindaco Giovanni Formica

OGGI MILAZZO LIVE. Il sindaco Giovanni Formica ha deciso di fare un passo indietro e non si candiderà per tentare la riconferma alla guida della città. Lo ripeteva da mesi ma gli addetti ai lavori erano scettici: Cosa è successo? Come si sta organizzando il Partito Democratico? Perché in questa legislatura di “Semplice” (questo lo slogan della campagna elettorale del 2015) non c’è stato nulla?

Lo scopriremo stasera, alle 21,30, in diretta facebook nel corso di una puntata speciale di Oggi Milazzo Live. A rispondere alle domande del giornalista Gianfranco Cusumano – ma anche dei lettori – sarà il primo cittadino Giovanni Formica che si racconterà in un’esclusiva video intervista.

Appuntamento alle 21,30 con le vostre domande che potreste scrivere a commento della diretta.

