Da domani tutti coloro che vorranno raggiungere l’area pedonale del centro cittadino istituita nei week-end potranno parcheggiare anche sul lungomare di Ponente e utilizzare gratuitamente un bus navetta. Il servizio sarà messo a disposizione dalle 19 alle 2 di notte dai soci dell’associazione Milazzo Food & Beverage che – visto il successo riscosso nel primo mese – hanno voluto valorizzare ulteriormente l’iniziativa dell’amministrazione Formica, rendendo più agevole l’accesso ed evitare di ingolfare le vie adiacenti.

Da domani, venerdì 17 luglio, dunque, non bisognerà obbligatoriamente cercare parcheggio a ridosso dell’area pedonale ma lo si potrà fare anche sul lungomare di Ponente, nell’area del mercato settimanale, con fermate non sono nei pressi della Marina Garibaldi dove i locali hanno si sono allargati con salottini e tavoli sulla sede stradale, ma anche nei pressi del santuario di San Francesco per chi volesse accedere al Borgo e nella parte della Marina che si affaccia su Vaccarella dove vi sono altre attività molto frequentate. Il percorso del bus navetta è il seguente: Area Mercato Ponente, area ex Cupole, Piazza San Papino, Santuario Francesco di Paola, Lungomare Garibaldi. In base ai posti disponibili si potrà salire sulla navetta anche durante il percorso.

L’area pedonale sarà operativa dalle ore 20,30 alle 2.

